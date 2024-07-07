Рахимов рассказал, как в «Рубине» приняли Даку после его скандальной выходки на Евро-2024

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов подтвердил возвращение в команду форварда сборной Албании Мирлинда Даку после Евро-2024.

Игрок получил 2 матча дисквалификации на Евро-2024.

Причина – оскорбления сербов и македонцев после матча против Хорватии (2:2).

В «Рубине» есть двое сербов: Никола Чумич и Богдан Йочич.

– Какое состояние у Даку после возвращения?

– С ним всe нормально. Ребята его встретили, поговорили. Мы видим, что такие ситуации случаются – у Мериха Демирала из Турции например. Сейчас футбол замешан на политике. Задача игроков – отделять футбол от политики.