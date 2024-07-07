Товарищеский матч. Гол Тошича помог ЦСКА разгромить дома «Партизан» (3:0), москвичи взяли Братский кубок

ЦСКА в товарищеском матче победил дома «Партизан». Москвичи забили три безответных мяча.

Встреча прошла в рамках предсезонного турнира Братский кубок. ЦСКА стал его обладателем.

Один из мячей забил Зоран Тошич, который на правах бывшего игрока ЦСКА помогает команде на турнире. Серб вышел на замену за две минуты до гола.

Тошич также выступал за «Партизан».

Товарищеский матч

ЦСКА (Россия) – Партизан (Сербия) – 3:0 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Мусаев, 3; 2:0 – Келлвен, 51; 3:0 – Тошич, 89.

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