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Аршавин ответил, кто сильнее как игрок – он или Головин

7 июля 2024, 17:02
19

Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин высказался о полузащитнике «Монако» Александре Головине.

«Пора ли Головину перейти на более высокий уровень? Думаю, что по мастерству он способен это потянуть. А переходить или нет – решать ему.

Кто сильнее – я или Головин и в чeм? Конечно, я. В мышлении и быстроте принятия решений его превосхожу», – сказал Аршавин.

  • Аршавин играл в Европе только за «Арсенал».
  • Головин с 2018 года в «Монако».
  • В отличие от Аршавина, Головин не брал еврокубок и медали со сборной.

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Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Франция. Лига 1 Монако Аршавин Андрей Головин Александр
Комментарии (19)
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...короче
1720363499
...скромный, хотя наверное так и есть...
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evgevg13
1720363519
Скромный... Сравнись ещё с царём Мостовым
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Цугундeр
1720363939
Зато ты , Андрейка , "французам не забивал " .) И , вообще ,твоё сердце остановилось ..твоё сердце..замерло (
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Spartak_forv@
1720364255
В этом может и превосходишь...но вот в выносливости уступаешь
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Ziklop
1720367970
Андрюша ты уже давно не играешь, ты во всём ему уступаешь, в настоящий момент! особенно в работоспособности, даже в лучшие годы!!!
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Каратель помойников
1720371800
В умении работать языком шершавин преуспел,это видно не вооруженным глазом
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DeStar
1720386640
я каак совершенно левый болела из Беларуси считаю аршавина заметно сильнее как футболиста) чисто мое мнение
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Сергей-Куприянов-vkontakt
1720421500
Головин не говорил "ваши ожидания это ваши проблемы". Уже этим он выше шавки на порядок
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Vert255
1720429024
Головин лучше намного,а гномик только языком болоболить и может
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Игорь N5
1720452135
Аршавин - талант. Если бы еще был трудолюбив, то мог бы и Месси затмить. Но решил, что таланта и так хватит. Ну, в Европе пошумел, но недолго, так как тренироваться надо было. Но пошумел. Жаль, что не стал Великим по мировым меркам, а ведь имел всё для этого. А Головин заиграл в Монако только потому, что там российский владелец. Об этом нельзя забывать. Карт-бланш был дикий. Да, воспользовался. Но попал в Монако не по спортивному принципу. Так что Андрей конечно талантливее, от природы более одарен.
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