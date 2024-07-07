Аршавин ответил, кто сильнее как игрок – он или Головин

Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин высказался о полузащитнике «Монако» Александре Головине.

«Пора ли Головину перейти на более высокий уровень? Думаю, что по мастерству он способен это потянуть. А переходить или нет – решать ему.

Кто сильнее – я или Головин и в чeм? Конечно, я. В мышлении и быстроте принятия решений его превосхожу», – сказал Аршавин.

Аршавин играл в Европе только за «Арсенал».

Головин с 2018 года в «Монако».

В отличие от Аршавина, Головин не брал еврокубок и медали со сборной.

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