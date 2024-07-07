Реакция Осинькина на скорое возвращение Сергеева в «Крылья Советов»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин отреагировал на информацию о подготовке возвращения форварда Ивана Сергеева из «Зенита».

– У нас ведeтся работа по трансферам. Ни один трансфер ни на вход, ни на выход я не хочу комментировать. С удовольствием прокомментируем состоявшиеся трансферы. Сейчас мы тренируемся в том составе, в котором заканчивали чемпионат, но минус Юрий Горшков и Никита Салтыков.

– Были бы счастливы, если Сергеев вернeтся в «Крылья»?

– Само собой. Этот провокационный вопрос задайте болельщикам. Они помнят каждый из его мячей и в ФНЛ, и в РПЛ. Дальше нет смысла об этом говорить.

В прошедшем сезоне Сергеев забил 11 голов и сделал 5 ассистов в 39 матчах.

Его рыночная стоимость – 5 миллионов евро.

«Зенит» купил Сергеева у «Крыльев» в январе 2022 года за 2,15 миллиона.

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