Реакция Осинькина на скорое возвращение Сергеева в «Крылья Советов»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин отреагировал на информацию о подготовке возвращения форварда Ивана Сергеева из «Зенита».
– У нас ведeтся работа по трансферам. Ни один трансфер ни на вход, ни на выход я не хочу комментировать. С удовольствием прокомментируем состоявшиеся трансферы. Сейчас мы тренируемся в том составе, в котором заканчивали чемпионат, но минус Юрий Горшков и Никита Салтыков.
– Были бы счастливы, если Сергеев вернeтся в «Крылья»?
– Само собой. Этот провокационный вопрос задайте болельщикам. Они помнят каждый из его мячей и в ФНЛ, и в РПЛ. Дальше нет смысла об этом говорить.
- В прошедшем сезоне Сергеев забил 11 голов и сделал 5 ассистов в 39 матчах.
- Его рыночная стоимость – 5 миллионов евро.
- «Зенит» купил Сергеева у «Крыльев» в январе 2022 года за 2,15 миллиона.
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Источник: «Чемпионат»