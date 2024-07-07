Кубок Америки. Бразилия вылетела в 1/4 финала от Уругвая Бьелсы

Уругвай обыграл Бразилию (0:0, 4-2 пен.) в рамках четвертьфинала Кубка Америки-2024.

За 90 минут игры командам не удалось порадовать зрителей забитыми голами. Бразилия во второй половине встречи получила численное преимущество. С поля был удален уругвайский хавбек Наитан Нандес. Но даже это не помогло бразильцам забить в основное время. В серии 11-метровых точнее были футболисты уругвайской сборной.

Кубок Америки. 1/4 финала

Уругвай– Бразилия 0:0 (4:2 по пенальти) Текстовая трансляция

Удаление: Нандес, 74

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