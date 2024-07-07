Кейн – о серии пенальти в матче со Швейцарией: «Сейчас у нас есть проверенные исполнители»

Английский форвард Гарри Кейн прокомментировал успех команды в серии пенальти в матче 1/4 финала Евро-2024 против Швейцарии (1:1 5-3 пен.).

«Серия пенальти – это всегда испытание. Я чувствовал себя готовым. В этот раз за серией пенальти я наблюдал со стороны, но был уверен в победе. У нас есть доверие к каждому, кто появляется на поле. В отличие от прошлых лет, у нас сейчас есть проверенные исполнители пенальти – у нас гораздо больше опыта, и мы это продемонстрировали», – заявил Кейн.