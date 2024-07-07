Ловчев жестко раскритиковал сборную Нидерландов за их игру в матче с Турцией

Экс-игрок сборной СССР Евгений Ловчев поделился соображениями по поводу игры 1/4 финала Евро-2024 Нидерланды – Турция (2:1).
«Как только припeрло их, то они пошли вперeд и стали создавать моменты. А почему раньше так не играть? Да потому что тренеры такие, eлки‐палки. Туркам спасибо за то, что они затащили голландцев в такую игру», – заявил Ловчев.
- Нидерланды Рональда Кумана неудачно провели первую половину игры против Турции. Команда ушла на перерыв, проигрывая в счете.
- Но во втором тайме голландцам удалось перевернуть ход поединка. Равенство на табло установил Стефан де Врей. А затем на помощь команде Кумана пришел автогол. Мяч в собственные ворота срезал турок Мерт Мюльдюр.
- Теперь Нидерландам предстоит встретиться с Англией. Команды разыграют между собой путевку в финал континентального первенства в Германии.
Источник: «Бомбардир»