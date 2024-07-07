Беллингем оценил игру сборной Англии в матче со Швейцарией

Английский футболист Джуд Беллингем поделился мнением по поводу поединка со Швейцарией (1:1 5-3 пен.) в рамках четвертьфинала Евро-2024.
«Это была, наверное, наша лучшая игра на турнире. Мы очень гордимся. Мы показали свой характер. Мы снова показали его в серии пенальти. То, что запасные вышли на замену и реализовали пенальти под таким давлением, – это нечто особенное», – высказался Беллингем.
- Англия сумела переиграть Швейцарию и выйти в 1/2 финала Евро.
- Англичане проигрывали по ходу игры, но вингер Букайо Сака позволил английской сборной остаться в игре. В овертайме команды голов не забили. Исход встречи решился в серии пенальти, где точнее были игроки команды Гарета Саутгейта.
- 21-летний атакующий хавбек Джуд Беллингем провел на футбольном поле все 120 минут. Игрок уверенно реализовал свой 11-метровый в послематчевой серии. Всего на турнире в Германии у полузащитника «Реала» 2 гола в 5 играх.
Источник: ВВС