Беллингем оценил игру сборной Англии в матче со Швейцарией

Английский футболист Джуд Беллингем поделился мнением по поводу поединка со Швейцарией (1:1 5-3 пен.) в рамках четвертьфинала Евро-2024.

«Это была, наверное, наша лучшая игра на турнире. Мы очень гордимся. Мы показали свой характер. Мы снова показали его в серии пенальти. То, что запасные вышли на замену и реализовали пенальти под таким давлением, – это нечто особенное», – высказался Беллингем.