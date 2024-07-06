В «Химках» заявили, что согласовали трансфер Веры из «Оренбурга»

Инвестор «Химок» Туфан Садыгов поделился информацией о трансфере полузащитника Лукаса Веры.

«По трансферу Лукаса Веры все детали согласованы. Аргентинец должен пройти медосмотр, а все остальные вопросы уже проговорили», – заявил Садыгов.