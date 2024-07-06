В «Химках» заявили, что согласовали трансфер Веры из «Оренбурга»

Инвестор «Химок» Туфан Садыгов поделился информацией о трансфере полузащитника Лукаса Веры.
«По трансферу Лукаса Веры все детали согласованы. Аргентинец должен пройти медосмотр, а все остальные вопросы уже проговорили», – заявил Садыгов.
- Аргентинский центральный хавбек Лукас Вера защищает цвета «Оренбурга» с 2022 года. В футболке южноуральцев представитель Аргентины сыграл 60 поединков, в них он сумел записать на свой счет 3 гола и 12 голевых передач.
- По данным СМИ, подмосковный клуб заплатит «Оренбургу» за Веру 1 миллион евро.
- «Химки» вернулись в РПЛ. Клуб проводит значительную трансферную кампанию. Уже подписан ряд громких новичков.
Источник: Sport24