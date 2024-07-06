Фигуристка и фанатка «Динамо» Медведева: «50 лет ждем чемпионства, можем еще подождать»

Евгения Медведева, фигуристка и болельщица «Динамо», высказалась об упущенном чемпионстве в прошлом сезоне.

«В прошлом сезоне не получилось взять чемпионство. Но надо. Понятное дело, что мы 50 лет ждали, но мы ещe можем подождать, за ребят очень болеем, и я надеюсь, что чемпионство всe-таки в скором времени будет», – сказала Медведева.

«Динамо» не брало чемпионство с 1976 года.

В минувшем сезоне москвичи претендовали на титул до последнего тура.

Новый сезон РПЛ стартует 20 августа.

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