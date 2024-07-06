Ташуев назвал российского игрока, на которого похож Ямаль

Бывший тренер «Ахмата», «Факела» Сергей Ташуев высказался о форварде сборной Испании Ламине Ямале.

«Кто похож на Ямаля среди россиян? Думаю, Сергей Пиняев – он молодой, быстрый, данные есть у него, как и потенциал заиграть в Европе. Но надо понимать, что один играет в «Локомотиве», а другой – в «Барсе».

Кого-то ещe выделить сложно, у нас не так много россиян в РПЛ, которым по 17–19 лет. Чтобы оценить уровень Сергея, ему нужно перейти в «Реал». Играть в РПЛ и в «Барселоне» – немного разные вещи всe-таки», – сказал Ташуев.