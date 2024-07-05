Нагельсман оценил игру Ямаля перед матчем Евро-2024 Испания – Германия

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман высказался о форварде сборной Испании Ламине Ямале.

Команды встретятся в 1/4 финала Евро-2024.

Матч начнется в 19:00 мск.

«Ямаль – большой талант, был стабилен в сезоне. Однако задача сохранять эту стабильность в течение нескольких лет.

Ламину нужна поддержка партнеров на поле. Этот игрок обладает отличными качествами, хорош в игре один в один. Ямалю всего 16 лет, что дает шансы нашим защитникам в противостоянии с ним», – сказал Нагельсман.