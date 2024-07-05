«Спартак» приостановил переговоры по игроку сборной Турции: известна причина

«Спартак» поставил на паузу переговоры по полузащитнику «Галатасарая» Керему Актюркоглу.

Московский клуб прорабатывает еще несколько вариантов на трансферном рынке, в том числе 21-летнего аргентинца Брайана Агирре.

К кандидатуре Актюркоглу «Спартак» вернется позже, если не удастся договориться с другими футболистами.