«Спартак» приостановил переговоры по игроку сборной Турции: известна причина

«Спартак» поставил на паузу переговоры по полузащитнику «Галатасарая» Керему Актюркоглу.
Московский клуб прорабатывает еще несколько вариантов на трансферном рынке, в том числе 21-летнего аргентинца Брайана Агирре.
К кандидатуре Актюркоглу «Спартак» вернется позже, если не удастся договориться с другими футболистами.
- В 2022 году турком интересовались «Ливерпуль», «Арсенал» и «Тоттенхэм».
- Его рыночная стоимость – 15 миллионов евро.
- В прошедшем сезоне Актюркоглу провел за «Галатасарай» 54 матча, забил 15 голов и сделал 9 ассистов.
- На Евро-2024 вингер сборной Турции отличился 1 раз в 4 играх.
Источник: Metaratings.ru