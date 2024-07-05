Зарема прокомментировала возможный трансфер Соболева из «Спартака» в «Зенит»

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, поделилась мнением насчет потенциального трансфера форварда Александра Соболева в «Зенит».

«Все, чем занят «Спартак» в 2024 году, – это потеря лидеров: Промес, Джикия, Соболев. Их нет по разным обстоятельствам, но причина одна – ограниченность футбольного мировоззрения нового руководства. Соболев еще в красно-белой футболке, но давайте откровенно, его давно потеряли. Кто? Пусть ответит Малышев. Ни Тедеско, ни Ваноли, ни Лука Каттани никогда не жаловались на Александра, не было вопросов к мотивации или отдаче. И при них Соболев рос и становился разноплановым форвардом.

Предложение Германа Ткаченко – оставить Соболева на год, принципиально ссылаясь на опыт «МЮ» и «Баварии». Ну вот где сейчас «МЮ», сколько тренеров сменили, даже Роналду от них в шоке в Саудовскую Аравию сбежал. А «Бавария» проявила тупую принципиальность, наказав Нагельсмана, и сразу сдала про всем фронтам. Их ли ставить в пример взаимодействия с игроками и тренерами? Почему не «Реал» с Пересом, который собирает только creme de la creme, и каждый игрок реализует свою мечту?

Всем известно, что немотивированный футболист всегда теряет в трансферной стоимости, но материальная сторона новых боссов не особо интересует. Забавно, как клубные блогеры тут же поддержали Ткаченко, предложив чуть не в противогазе заставить бегать игрока за «Спартак-2», а могли и бы вовсе просить сослать в женскую команду. При этом те же блогеры массово проигнорировали яркий спич агента Угальде, а вот купол Исаакиевского собора в ночном посте Соболева они, конечно, разглядели и отреагировали молниеносно», – сказала Зарема.