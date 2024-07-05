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  • Зарема прокомментировала возможный трансфер Соболева из «Спартака» в «Зенит»

Зарема прокомментировала возможный трансфер Соболева из «Спартака» в «Зенит»

5 июля 2024, 10:27
11

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, поделилась мнением насчет потенциального трансфера форварда Александра Соболева в «Зенит».

«Все, чем занят «Спартак» в 2024 году, – это потеря лидеров: Промес, Джикия, Соболев. Их нет по разным обстоятельствам, но причина одна – ограниченность футбольного мировоззрения нового руководства. Соболев еще в красно-белой футболке, но давайте откровенно, его давно потеряли. Кто? Пусть ответит Малышев. Ни Тедеско, ни Ваноли, ни Лука Каттани никогда не жаловались на Александра, не было вопросов к мотивации или отдаче. И при них Соболев рос и становился разноплановым форвардом.

Предложение Германа Ткаченко – оставить Соболева на год, принципиально ссылаясь на опыт «МЮ» и «Баварии». Ну вот где сейчас «МЮ», сколько тренеров сменили, даже Роналду от них в шоке в Саудовскую Аравию сбежал. А «Бавария» проявила тупую принципиальность, наказав Нагельсмана, и сразу сдала про всем фронтам. Их ли ставить в пример взаимодействия с игроками и тренерами? Почему не «Реал» с Пересом, который собирает только creme de la creme, и каждый игрок реализует свою мечту?

Всем известно, что немотивированный футболист всегда теряет в трансферной стоимости, но материальная сторона новых боссов не особо интересует. Забавно, как клубные блогеры тут же поддержали Ткаченко, предложив чуть не в противогазе заставить бегать игрока за «Спартак-2», а могли и бы вовсе просить сослать в женскую команду. При этом те же блогеры массово проигнорировали яркий спич агента Угальде, а вот купол Исаакиевского собора в ночном посте Соболева они, конечно, разглядели и отреагировали молниеносно», – сказала Зарема.

  • Соболев в «Спартаке» с 2020 года.
  • В прошедшем сезоне он забил 10 голов и сделал 9 ассистов в 34 матчах.
  • Рыночная стоимость игрока – 8 миллионов евро. Отступные для российских клубов – 30 миллионов евро.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Соболев Александр Салихова Зарема
Комментарии (11)
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Spartak_forv@
1720165857
Ну так в Спартаке в целом ничего и не меняется,что при прошлом то и при нынешнем руководстве
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алдан2014
1720167161
Кого реально сильного оставили Федуны в наследство? Только Промес,без вариантов,остальные заменяемы,а многие не нужны вовсе. О чем госпожа Зарема постоянно хвалится? Я никогда не писал про неё плохо. Она реально переводила громы и молнии на себя,своими яркими вью. Но последнее время она несёт дичь. Защищает футболистов которые пришли в их период. И поливают всех кто позже. Неправильно это
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Цугундeр
1720169944
..злобновато , но как изящно.))
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razory
1720170639
Я думаю что Соболев в Зените не нужен. Это второй Зебалотный полено
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Taps
1720172137
Мерзость. Говнюк Соболь не нужен от слова совсем.
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DOCTOR PENALTY
1720173022
Зарема, основу всех этих "футбольных" безобразий заложили вы с Федуном. Видимо, киевлянину Федуну не понравилось, что Спартак взял золото. Невидимая рука - догадайтесь чья она - до сих пор поддерживает обстановку бардака в клубе.
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