Осинькин высказался о переходе Песьякова в «Крылья Советов»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о работе клуба на трансферном рынке этим летом.
– Работа ведeтся. Но, как говорится, трансферы любят тишину. Пока ничего прокомментировать не можем, можем только сказать, что у нас ушли Горшков и Салтыков.
– Как оцените игру Песьякова [в контрольных матчах] с «Рубином» и «КАМАЗом»? Довольны им?
– В обоих матчах он сыграл по тайму. Мы понимаем его уровень. Мы брали не кота в мешке, мы знали, что он умеет и что он может нам дать. Пока всe нормально.
– Как будете распределять игровое время между Песьяковым и Ломаевым?
– Нам только за 10 дней июля и августа предстоят десять игр [смеeтся]. Обещаю, мы найдeм им обоим игровое время.
– Стоит ли ждать усиление?
– Ждать точно стоит.
- В минувшем сезоне 35-летний Песьяков выступал за «Ростов» и провeл 25 матчей, в которых пропустил 37 голов и семь раз отыграл на ноль.
- В 1-м туре сезона-2024/25 «Крылья Советов» дома сыграют с «Зенитом» 20 июля. Игра начнeтся в 17:30 по московскому времени.
Источник: Metaratings.ru