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  • Осинькин высказался о переходе Песьякова в «Крылья Советов»

Осинькин высказался о переходе Песьякова в «Крылья Советов»

4 июля 2024, 18:13
3

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о работе клуба на трансферном рынке этим летом.

– Работа ведeтся. Но, как говорится, трансферы любят тишину. Пока ничего прокомментировать не можем, можем только сказать, что у нас ушли Горшков и Салтыков.

– Как оцените игру Песьякова [в контрольных матчах] с «Рубином» и «КАМАЗом»? Довольны им?

– В обоих матчах он сыграл по тайму. Мы понимаем его уровень. Мы брали не кота в мешке, мы знали, что он умеет и что он может нам дать. Пока всe нормально.

– Как будете распределять игровое время между Песьяковым и Ломаевым?

– Нам только за 10 дней июля и августа предстоят десять игр [смеeтся]. Обещаю, мы найдeм им обоим игровое время.

– Стоит ли ждать усиление?

– Ждать точно стоит.

  • В минувшем сезоне 35-летний Песьяков выступал за «Ростов» и провeл 25 матчей, в которых пропустил 37 голов и семь раз отыграл на ноль.
  • В 1-м туре сезона-2024/25 «Крылья Советов» дома сыграют с «Зенитом» 20 июля. Игра начнeтся в 17:30 по московскому времени.

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Источник: Metaratings.ru
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Песьяков Сергей Осинькин Игорь
Комментарии (3)
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...короче
1720106421
...давай, Серёга! Удачи! В футболе, как и в жизни, всякое бывает...
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Spartak_forv@
1720113609
Да все уж видели на что он способен
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БАЗАРА НЕТ
1720123623
Беспринципные крылья
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