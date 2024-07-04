Осинькин высказался о переходе Песьякова в «Крылья Советов»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о работе клуба на трансферном рынке этим летом.

– Работа ведeтся. Но, как говорится, трансферы любят тишину. Пока ничего прокомментировать не можем, можем только сказать, что у нас ушли Горшков и Салтыков.

– Как оцените игру Песьякова [в контрольных матчах] с «Рубином» и «КАМАЗом»? Довольны им?

– В обоих матчах он сыграл по тайму. Мы понимаем его уровень. Мы брали не кота в мешке, мы знали, что он умеет и что он может нам дать. Пока всe нормально.

– Как будете распределять игровое время между Песьяковым и Ломаевым?

– Нам только за 10 дней июля и августа предстоят десять игр [смеeтся]. Обещаю, мы найдeм им обоим игровое время.

– Стоит ли ждать усиление?

– Ждать точно стоит.