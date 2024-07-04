Линекер оценил статистику ударов со штрафных у Роналду

Экс-игрок сборной Англии Гари Линекер высказался об исполнении штрафных ударов нападающим сборной Португалии Криштиану Роналду.

«У него ужасная статистика по штрафным ударам, просто ужасная. Почти невозможно отобрать штрафные у Роналду, несмотря на то, что его статистика – один гол за 60 ударов.

Бруну Фернандеш лучше исполняет штрафные и более разнообразен, чем Роналду. Поэтому я и говорю, что, хотя Криштиану и является огромной силой, он также может быть и величайшей слабостью», – сказал Линекер.

В матче 1/8 финала Евро-2024 против Словении (0:0, 3:0 по пенальти) Роналду четыре раза бил со штрафных, но ни разу не смог отличиться.

На счету 39-летнего португальца 1 голевая передача за 4 матча на турнире.

76% участников успешно проходят тест об истории чемпионатов Европы, а вы справитесь?