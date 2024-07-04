В «Ростове» прокомментировали трансферные планы клуба

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин сказал, что клуб рассматривает варианты усиления полевыми футболистами в летнее трансферное окно, в том числе иностранными.
«В это летнее трансферное окно будет некоторое количество новичков. Это полевые футболисты. Иностранцев тоже рассматриваем. Точного количества нет», – сказал Рыскин.
- В прошлом сезоне «Ростов» занял седьмое место в РПЛ, набрав 43 очка.
- В 1-м туре нового сезона команды дома сыграет с ЦСКА 20 июля. Игра начнется в 20:00 мск.
- Летом «Ростов» пополнился вратарями Рустамом Ятимовым и Хидаетом Ханкичем, защитником Умаром Сако и полузащитником Константином Кучаевым.
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Источник: ТАСС