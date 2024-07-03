Агент Ткаченко: «Конечно, Промес — мудак. Но это наш мудак»

Футбольный агент Герман Ткаченко считает, что «Спартак» еще может вернуть Квинси Промеса, у которого истек контракт с клубом.
– Конечно, Промес – мудак. Но это наш мудак, это мудак, который радовал миллионы болельщиков «Спартака». И им решать, готовы они его прощать или нет. А не нам.
– Но это же не будет референдум болельщиков «Спартака»?
– Это будет, будет. Потому что превалирующая эмоция будет определять его будущее.
- Промес выступал за «Спартак» с 2021 года. До этого он был в клубе с 2014 по 2018 год.
- Он провел 235 матчей и забил 114 голов.
- Футболисту грозит экстрадиция из ОАЭ в Нидерланды, где его ждет реальный тюремный срок.
- На родине экс-спартаковца приговорили к 6 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков и к 1,5 годам за нападение с ножом на двоюродного брата.
Источник: «Коммент.Шоу»