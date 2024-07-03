Агент Ткаченко: «Конечно, Промес — мудак. Но это наш мудак»

Футбольный агент Герман Ткаченко считает, что «Спартак» еще может вернуть Квинси Промеса, у которого истек контракт с клубом.

– Конечно, Промес – мудак. Но это наш мудак, это мудак, который радовал миллионы болельщиков «Спартака». И им решать, готовы они его прощать или нет. А не нам.

– Но это же не будет референдум болельщиков «Спартака»?

– Это будет, будет. Потому что превалирующая эмоция будет определять его будущее.