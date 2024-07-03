Месси – лучший игрок группового этапа Кубка Америки по версии WhoScored

Статистический портал WhoScored подводит итоги группового этапа Кубка Америки-2024.

Лучшим игроком этой стадии турнира стал капитан сборной Аргентины Лионель Месси. Средний балл 37-летнего форварда – 8,51. В его активе 1 ассист в 2 матчах.

Полностью символическая сборная группового этапа Кубка Америки, состоящая из футболистов с самыми высокими оценками на соответствующих позициях, выглядит так:

Вратарь: Клаудио Браво (Чили, 7,78);

Защитники: Даниэль Муньос (Колумбия, 7,81), Рональд Араухо (Уругвай, 7,73), Кристиан Ромеро (Аргентина, 7,72), Хон Арамбуру (Венесуэла, 8,1);

Полузащитники: Хамес Родригес (Колумбия, 8,12), Мануэль Угарте (Уругвай, 7,77), Мойсес Кайседо (Эквадор, 7,75), Максимилиано Араухо (Уругвай, 7,88);

Нападающие: Лионель Месси (Аргентина, 8,51), Дарвин Нуньес (Уругвай, 7,94).