Кубок Америки. Бразилия сыграла вничью с Колумбией и вышла в плей-офф, у Кордобы ассист

Колумбия поделила очки с Бразилией (1:1) в рамках 3-го тура группового раунда Кубка Америки.

Бразилия довольно быстро повела в счете. Отличился Рафинья. Но в самой концовке первого тайма колумбийцам удалось сравнять счет. Голом отметился Даниель Муньос. Примечательно, что центрфорвард «Краснодара» Джон Кордоба записал на свой счет голевую передачу.

Во второй половине встречи болельщики голов не увидели. Результат устроил обе команды.

Благодаря этому результату Бразилия заработала 4 очка и вышла в плей-офф турнира со 2-го места. Колумбия же имеет в своем активе 7 турнирных баллов и располагается на 1-й позиции.

Кубок Америки. Групповой этап. 3-й тур

Бразилия – Колумбия 1:1 (1:1). Текстовая трансляция

Голы: 1:0 – Рафинья, 12; 1:1 – Муньос, 45+2

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