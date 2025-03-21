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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Южная Америка
Бразилия - Колумбия
Бразилия - Колумбия: обзор матча 21 марта 2025
Бразилия
21.03.2025, пятница, 03:45
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ, 13 тур
2 : 1
Завершен
Колумбия
6'
Рафинья (П)
90+9'
Винисиус
41'
Л. Диас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бразилия - Колумбия
Замена
Л. Ортис
️️️️
Винисиус
90'
+12
ГОЛ! 2:1!
Винисиус
Пас отдал
Рафинья
90'
+9
90'
+6
Замена
К. Кастаньо
️️️️
Х. Родригес
87'
Замена
Р. Борре
️️️️
Д. Кордоба
87'
Замена
Х. Карраскаль
️️️️
Д. Ариас
Желтая карточка
Жоэлинтон
86'
Замена
Уэсли
️️️️
Вандерсон
79'
Замена
Бенто
️️️️
Алиссон
78'
Замена
Андре
️️️️
Б. Гимарайнс
78'
Замена
Савиньо
️️️️
Родриго
78'
75'
Замена
К. Куэста
️️️️
Д. Санчес
Замена
М. Кунья
️️️️
Ж. Педро
60'
48'
Желтая карточка
Р. Риос
Желтая карточка
Габриэль
45'
+1
41'
ГОЛ! 1:1!
Л. Диас
Пас отдал
Х. Родригес
Замена
Жоэлинтон
️️️️
Жерсон
28'
Желтая карточка
Б. Гимарайнс
16'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Рафинья
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бразилия
1
Алиссон
ВР
4
Маркиньос
(К)
ЦЗ
3
Габриэль
ЦЗ
6
Гильерме Арана
ЦЗ
13
Вандерсон
ПЗ
7
Винисиус
ЛВ
8
Бруно Гимарайнс
ЦП
7
Жерсон
ЦП
10
Родриго
ПВ
10
Рафинья
ПВ
9
Жуан Педро
ЦФ
Главный тренер
Доривал Жуниор
Колумбия
12
Камило Варгас
ВР
17
Йохан Мохика
ЛЗ
23
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
3
Джон Лукуми
ЦЗ
2
Даниэль Муньос
ПЗ
10
Джон Ариас
ЛВ
7
Луис Диас
ЛВ
6
Ричард Риос
ЦП
16
Жефферсон Лерма
ЦП
10
Хамес Родригес
(К)
АП
9
Джон Кордоба
ЦФ
Главный тренер
Нестор Лоренцо
Бразилия
1
Бенто
ВР
12
Лукас Перри
ВР
6
Алекс Сандро
ЛЗ
14
Лео Ортис
ЦЗ
14
Мурильо
ЦЗ
2
Уэсли
ПЗ
18
Андре
ОП
17
Жоэлинтон
АП
20
Савиньо
ПВ
11
Эстевао
ЦФ
7
Матеус Кунья
ЦФ
9
Эндрик
ЦФ
Колумбия
1
Давид Оспина
ВР
24
Альваро Монтеро
ВР
18
Кристиан Борха
ЛЗ
13
Йерри Мина
ЦЗ
21
Карлос Куэста
ЦЗ
20
Хуан Кинтеро
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
5
Кевин Кастаньо
ОП
15
Хуан Портилья
ЦП
8
Хорхе Карраскаль
АП
19
Рафаэль Борре
ЦФ
18
Marino Hinestroza
ЦФ
4-2-3-1
1
Алиссон
4
Маркиньос
3
Габриэль
6
Арана
13
Вандерсон
8
Гимарайнс
7
Жерсон
7
Винисиус
10
Родриго
10
Рафинья
9
Педро
4-2-3-1
12
Варгас
2
Муньос
23
Санчес
3
Лукуми
17
Мохика
6
Риос
16
Лерма
10
Ариас
10
Родригес
7
Диас
9
Кордоба
1
Алиссон
1
Бенто
1
Бенто
1
Алиссон
7
Винисиус
14
Ортис
14
Ортис
7
Винисиус
13
Вандерсон
2
Уэсли
2
Уэсли
13
Вандерсон
8
Гимарайнс
18
Андре
18
Андре
8
Гимарайнс
7
Жерсон
17
Жоэлинтон
17
Жоэлинтон
7
Жерсон
10
Родриго
20
Савиньо
20
Савиньо
10
Родриго
9
Педро
7
Кунья
7
Кунья
9
Педро
23
Санчес
21
Куэста
21
Куэста
23
Санчес
10
Родригес
5
Кастаньо
5
Кастаньо
10
Родригес
10
Ариас
8
Карраскаль
8
Карраскаль
10
Ариас
9
Кордоба
19
Борре
19
Борре
9
Кордоба
Остались в запасе
Бразилия
Колумбия
12
Лукас Перри
ВР
6
Алекс Сандро
ЛЗ
14
Мурильо
ЦЗ
11
Эстевао
ЦФ
9
Эндрик
ЦФ
Главный тренер
Доривал Жуниор
1
Давид Оспина
ВР
24
Альваро Монтеро
ВР
18
Кристиан Борха
ЛЗ
13
Йерри Мина
ЦЗ
20
Хуан Кинтеро
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
15
Хуан Портилья
ЦП
18
Marino Hinestroza
ЦФ
Главный тренер
Нестор Лоренцо
Остались в запасе
12
Лукас Перри
ВР
6
Алекс Сандро
ЛЗ
14
Мурильо
ЦЗ
11
Эстевао
ЦФ
9
Эндрик
ЦФ
Остались в запасе
1
Давид Оспина
ВР
24
Альваро Монтеро
ВР
18
Кристиан Борха
ЛЗ
13
Йерри Мина
ЦЗ
20
Хуан Кинтеро
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
15
Хуан Портилья
ЦП
18
Marino Hinestroza
ЦФ
Главный тренер
Доривал Жуниор
Главный тренер
Нестор Лоренцо
Статистика матча Бразилия - Колумбия
3
1
Всего ударов по воротам
16
10
Удары в створ
7
3
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
4
2
Нарушения
15
24
Офсайды
0
4
Количество передач
373
356
Сейвы
2
5
Точность передач %
83
83
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
4
4
Удары из пределов штрафной
12
7
Удары из-за пределов штрафной
4
3
Матчи команд
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Сингапур
0 : 7
17.11.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
3 : 2
14.11.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Индия
0 : 4
03.10.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
2 : 4
29.09.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
1 : 1
25.09.2026
Бразилия
Колумбия
Товарищеские матчи. Сборные
Чили
0 : 0
18.11.2026
Колумбия
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
1 : 0
14.11.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
2 : 0
07.10.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
0 : 1
03.10.2026
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
1 : 1
27.09.2026
Колумбия
Информация о матче
Главный судья:
Алексис Эррера
Стадион:
Насьонал Манэ Гарринча
Посещаемость:
70027 из 71500 зрителей (97%)
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