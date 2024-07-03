Зарема отреагировала на слухи о возможном переходе Тавареша в «Крылья Советов»

Супруга Леонида Федуна Зарема Салихова поделилась мыслями по поводу новостей о том, что защитник Томаш Тавареш может перебраться в «Крылья Советов».

«Забавно получается – Тавареша брали в «Спартак» как замену Рассказова по позиции, а сейчас они могут встретиться в «Крыльях». Интересно, кто получит место в основе», – высказалась Салихова.

23-летний португалец Томаш Тавареш, играющий на позиции крайнего защитника, представляет цвета «Спартака» с 2023 года.

В футболке столичного гранда игрок поучаствовал в 22 играх. В них Томаш сумел записать в свой актив 1 гол и 1 ассист.

Минувший сезон Тавареш практически полностью пропустил из-за травмы колена.

Ранее в СМИ появились сведения о том, что боссы «Спартака» намерены отправить Тавареша в другую команду на правах аренды. Одним из вариантов называются «Крылья Советов».

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