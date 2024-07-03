«Локомотив» заинтересован в подписании полузащитника «Ростова»

Российский футболист «Ростова» Даниил Уткин может перебраться в «Локомотив».
По сведениям СМИ, 24-летний россиянин, играющий на позиции центрального хавбека, был предложен «Локомотиву», который ищет замену Миранчуку и Глушенкову. «Ростов» готов рассмотреть продажу Уткина из-за перебора игроков в полузащите.
- Даниил Уткин представляет цвета «Ростова» с 2022 года.
- В майке донского коллектива россиянин поучаствовал в 66 играх, в которых сумел отметиться 4 голами и 15 ассистами.
- В минувшем сезоне Даниил записал в свой актив 1+4 по системе «гол плюс пас» в 31 поединке.
- Отметим, что в активе Уткина 1 гол в 2 матчах за сборную России.
Источник: Telegram-канал журналиста Ивана Карпова