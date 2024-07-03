«Локомотив» заинтересован в подписании полузащитника «Ростова»

Российский футболист «Ростова» Даниил Уткин может перебраться в «Локомотив».

По сведениям СМИ, 24-летний россиянин, играющий на позиции центрального хавбека, был предложен «Локомотиву», который ищет замену Миранчуку и Глушенкову. «Ростов» готов рассмотреть продажу Уткина из-за перебора игроков в полузащите.