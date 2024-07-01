Ловчев высказался об уходе Промеса из «Спартака»

Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев оценил решение клуба прекратить сотрудничество с Квинси Промесом.
«Промеса нельзя назвать легендой, но он был звездой в «Спартаке». К нему никогда не было нареканий по поводу его игры, поведения.
Он был лидером команды, и тут вопросов быть не должно. Все ребята, которые с ним когда‑то играли, лестно о нем отзывались. Квинси вел команду за собой, его можно назвать человеком‑голом.
Но это глупая ошибка руководителей клуба, которые повезли его на сборы. Зачем? Для чего?» – сказал Ловчев.
- Промес выступал за «Спартак» с 2021 года. До этого он был в клубе с 2014 по 2018 год.
- Он провел 235 матчей и забил 114 голов.
- Футболисту грозит экстрадиция из ОАЭ в Нидерланды, где его ждет реальный тюремный срок.
- На родине экс-спартаковца приговорили к 6 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков и к 1,5 годам за нападение с ножом на двоюродного брата.
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Источник: «Матч ТВ»