Ловчев высказался об уходе Промеса из «Спартака»

Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев оценил решение клуба прекратить сотрудничество с Квинси Промесом.

«Промеса нельзя назвать легендой, но он был звездой в «Спартаке». К нему никогда не было нареканий по поводу его игры, поведения.

Он был лидером команды, и тут вопросов быть не должно. Все ребята, которые с ним когда‑то играли, лестно о нем отзывались. Квинси вел команду за собой, его можно назвать человеком‑голом.

Но это глупая ошибка руководителей клуба, которые повезли его на сборы. Зачем? Для чего?» – сказал Ловчев.

Промес выступал за «Спартак» с 2021 года. До этого он был в клубе с 2014 по 2018 год.

Он провел 235 матчей и забил 114 голов.

Футболисту грозит экстрадиция из ОАЭ в Нидерланды, где его ждет реальный тюремный срок.

На родине экс-спартаковца приговорили к 6 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков и к 1,5 годам за нападение с ножом на двоюродного брата.

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