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  • Смородская дала характеристику Промесу, покинувшему «Спартак»

Смородская дала характеристику Промесу, покинувшему «Спартак»

1 июля 2024, 21:30
14

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская считает Квинси Промеса бандитом.

– Чем запомнился Промес? Футболист неплохой был, но, к сожалению, бандит.

– За последние месяцы было много слухов, что, мол, Промес скоро может вернуться в Москву и присоединиться к «Спартаку». Но этого не произошло. Если бы подобное произошло, «красно‑белым» нужно было бы возвращать этого игрока?

– Думаю, вряд ли он вернется. Скорее всего, он будет сидеть в тюрьме. Мое мнение, что никому не следует подписывать с ним контракт, потому что у него настоящая криминальная жизнь.

  • Промес выступал за «Спартак» с 2021 года. До этого он был в клубе с 2014 по 2018 год.
  • Он провел 235 матчей и забил 114 голов.
  • Футболисту грозит экстрадиция из ОАЭ в Нидерланды, где его ждет реальный тюремный срок.
  • На родине экс-спартаковца приговорили к 6 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков и к 1,5 годам за нападение с ножом на двоюродного брата.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Промес Квинси Смородская Ольга
Комментарии (14)
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ScarlettOgusania
1719859155
от тюрьмы и от сумы не зарекайся, бабка Смородина, и за тобой могут прийти, припомнив твои грешки в локо...
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Spartak_forv@
1719859333
Долго не всплывала.....
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Бригадный
1719859360
Промес - авторитетный поц. По масти то ли фраер, то ли просто черный.
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Cleaner
1719860141
В Спартаке таких любят и с удовольствием УКРЫВАЮТ от наказания. СВОИМ называют Промеса и гордятся им. Стыдно за Спартака...(((
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ivany4
1719861417
Смородская, сколько отступных отвалила о прекращении разбора твоего руководства в Локо??
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алдан2014
1719874842
Очень интересно,Смородская кристально чиста перед законом?Или в России доказано,что Промес преступник? Когда речь заходит про полторы тонны тяжёлого наркотика,вменяемых Промесу ,становится смешно и грустно. Вы хоть можете представить всё это? Таких как Антон ,серьезные "бандиты" близко не подпустят к делам
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