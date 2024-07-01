Смородская дала характеристику Промесу, покинувшему «Спартак»

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская считает Квинси Промеса бандитом.
– Чем запомнился Промес? Футболист неплохой был, но, к сожалению, бандит.
– За последние месяцы было много слухов, что, мол, Промес скоро может вернуться в Москву и присоединиться к «Спартаку». Но этого не произошло. Если бы подобное произошло, «красно‑белым» нужно было бы возвращать этого игрока?
– Думаю, вряд ли он вернется. Скорее всего, он будет сидеть в тюрьме. Мое мнение, что никому не следует подписывать с ним контракт, потому что у него настоящая криминальная жизнь.
- Промес выступал за «Спартак» с 2021 года. До этого он был в клубе с 2014 по 2018 год.
- Он провел 235 матчей и забил 114 голов.
- Футболисту грозит экстрадиция из ОАЭ в Нидерланды, где его ждет реальный тюремный срок.
- На родине экс-спартаковца приговорили к 6 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков и к 1,5 годам за нападение с ножом на двоюродного брата.
Источник: «Матч ТВ»