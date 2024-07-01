Губерниев высказался об уходе Промеса из «Спартака»

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев отреагировал на прекращение сотрудничества между «Спартаком» и Квинси Промесом.
– Никаких эмоций по поводу Промеса не испытываю. Еще раз только могу подтвердить, что таким, как Промес, не место в российском футболе.
Пусть решает проблемы с законом, а не играет тут в футбол. Одним позорищем меньше.
– А если он через какое‑то время вернется в Россию, как на это реагировать?
– Пусть уладит проблемы с законом. Так, чтобы вернуться с чистой совестью. Если с ней – ладно.
А если будет всe еще ходить под статьей – ну, если какой‑то клуб нашел себя на помойке, то таких, как Промес, надо брать. Хорошо, что у «Спартака» хоть немножко мозги зашевелились.
- Промес выступал за «Спартак» с 2021 года. До этого он был в клубе с 2014 по 2018 год.
- Он провел 235 матчей и забил 114 голов.
- Футболисту грозит экстрадиция из ОАЭ в Нидерланды, где его приговорили к реальному тюремному сроку.
Источник: «Матч ТВ»