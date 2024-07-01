Мостовой отреагировал на уход Промеса из «Спартака»

Александр Мостовой высказался о решении «Спартака» не продлевать контракт с Квинси Промесом.

«Понимаете, нельзя оторвать всю эту последнюю ситуацию от мастерства Промеса и всего, что он сделал для клуба за время, проведенное в «Спартаке».

Я часто говорил, что он один из лучших и его можно назвать звездой клуба, но легендой его назвать нельзя из‑за случившегося с ним зимой», – заявил Мостовой.