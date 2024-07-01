Мостовой отреагировал на уход Промеса из «Спартака»

Александр Мостовой высказался о решении «Спартака» не продлевать контракт с Квинси Промесом.
«Понимаете, нельзя оторвать всю эту последнюю ситуацию от мастерства Промеса и всего, что он сделал для клуба за время, проведенное в «Спартаке».
Я часто говорил, что он один из лучших и его можно назвать звездой клуба, но легендой его назвать нельзя из‑за случившегося с ним зимой», – заявил Мостовой.
- Промес выступал за «Спартак» с 2021 года. До этого он был в клубе с 2014 по 2018 год.
- Он провел 235 матчей и забил 114 голов.
- Футболисту грозит экстрадиция из ОАЭ в Нидерланды, где его приговорили к реальному тюремному сроку.
Источник: «Матч ТВ»