⚡️ «Спартак» объявил об уходе Промеса из клуба

Квинси Промес больше не является игроком «Спартака».

Московский клуб объявил о прекращении сотрудничества с вингером в связи с истечением срока контракта.

«Промес полностью пропустил вторую часть завершившегося сезона из-за личных причин, которые не позволили ему вернуться в Россию после зимних тренировочных сборов в ОАЭ.

К сожалению, эти обстоятельства по-прежнему в силе, и говорить на данном этапе о возобновлении выступления Квинси в клубе не представляется возможным.

При этом наш клуб надеется, что в будущем сторонам удастся вернуться к этому вопросу», – говорится в пресс-релизе.