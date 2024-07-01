⚡️ «Спартак» объявил об уходе Промеса из клуба

Квинси Промес больше не является игроком «Спартака».
Московский клуб объявил о прекращении сотрудничества с вингером в связи с истечением срока контракта.
«Промес полностью пропустил вторую часть завершившегося сезона из-за личных причин, которые не позволили ему вернуться в Россию после зимних тренировочных сборов в ОАЭ.
К сожалению, эти обстоятельства по-прежнему в силе, и говорить на данном этапе о возобновлении выступления Квинси в клубе не представляется возможным.
При этом наш клуб надеется, что в будущем сторонам удастся вернуться к этому вопросу», – говорится в пресс-релизе.
- Промес выступал за «Спартак» с 2021 года. До этого он был в клубе с 2014 по 2018 год.
- Он провел 235 матчей и забил 114 голов.
- Футболисту грозит экстрадиция из ОАЭ в Нидерланды, где его приговорили к реальному тюремному сроку.
Источник: сайт «Спартака»