Тренер Испании прокомментировал выход команды в 1/4 финала Евро-2024

Наставник сборной Испании Луис де ла Фуэнте подвел итоги поединка 1/8 финала Евро-2024 против Грузии (4:1).
«Мы очень счастливы – мы знаем, чего стоит быть здесь, и наши последние результаты доказывают это. Это вводит в заблуждение, потому что по игре мы могли забить 8 или 9 голов. Соперник опасен на контратаках, но мы приложили все усилия. Это заслуга игроков, мы передаем им идеи со скамейки, но они хорошо понимают игровые ситуации, когда нужно больше бегать, а когда больше владеть мячом.
Было сложно из-за того, как складывалась игра, но нам удалось сохранить спокойствие. Они пропустили четыре мяча, но могли пропустить гораздо больше. Игроки очень рады – для нас это был очень важный матч, благодаря ему мы сыграем с Германией в четвертьфинале», – заявил де ла Фуэнте.
- Для Испании поединок против Грузии начался неудачно. Испанцы пропустили гол в контратаке. Мяч в свои ворота срезал защитник Робен Ле Норман. Примечательно, что команда пропустила свой первый гол на турнире в Германии.
- Испанцам удалось установить равенство на табло еще в первом тайме. Счет сравнял хавбек Родри. Во второй половине игры испанская сборная полностью доминировала, поразив ворота грузинской команды еще три раза. Точными ударами отметились Фабиан Руис, Нико Уильямс и Дани Ольмо.
- Дружина де ла Фуэнте одержала 4 победы в 4 встречах. Испанцы довольно легко выиграли свою группу. В 1-м туре Испания разгромно обыграла Хорватию (3:0), во втором поединке испанцы оказались сильнее Италии (1:0). А в 3-м туре национальная команда Испании переиграла Албанию (1:0).
- Следующим соперником испанцев станет сборная Германии.