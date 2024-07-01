Тренер Испании прокомментировал выход команды в 1/4 финала Евро-2024

Наставник сборной Испании Луис де ла Фуэнте подвел итоги поединка 1/8 финала Евро-2024 против Грузии (4:1).

«Мы очень счастливы – мы знаем, чего стоит быть здесь, и наши последние результаты доказывают это. Это вводит в заблуждение, потому что по игре мы могли забить 8 или 9 голов. Соперник опасен на контратаках, но мы приложили все усилия. Это заслуга игроков, мы передаем им идеи со скамейки, но они хорошо понимают игровые ситуации, когда нужно больше бегать, а когда больше владеть мячом.

Было сложно из-за того, как складывалась игра, но нам удалось сохранить спокойствие. Они пропустили четыре мяча, но могли пропустить гораздо больше. Игроки очень рады – для нас это был очень важный матч, благодаря ему мы сыграем с Германией в четвертьфинале», – заявил де ла Фуэнте.