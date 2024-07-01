Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Тренер Испании прокомментировал выход команды в 1/4 финала Евро-2024

Тренер Испании прокомментировал выход команды в 1/4 финала Евро-2024

1 июля 2024, 03:21
1

Наставник сборной Испании Луис де ла Фуэнте подвел итоги поединка 1/8 финала Евро-2024 против Грузии (4:1).

«Мы очень счастливы – мы знаем, чего стоит быть здесь, и наши последние результаты доказывают это. Это вводит в заблуждение, потому что по игре мы могли забить 8 или 9 голов. Соперник опасен на контратаках, но мы приложили все усилия. Это заслуга игроков, мы передаем им идеи со скамейки, но они хорошо понимают игровые ситуации, когда нужно больше бегать, а когда больше владеть мячом.

Было сложно из-за того, как складывалась игра, но нам удалось сохранить спокойствие. Они пропустили четыре мяча, но могли пропустить гораздо больше. Игроки очень рады – для нас это был очень важный матч, благодаря ему мы сыграем с Германией в четвертьфинале», – заявил де ла Фуэнте.

  • Для Испании поединок против Грузии начался неудачно. Испанцы пропустили гол в контратаке. Мяч в свои ворота срезал защитник Робен Ле Норман. Примечательно, что команда пропустила свой первый гол на турнире в Германии.
  • Испанцам удалось установить равенство на табло еще в первом тайме. Счет сравнял хавбек Родри. Во второй половине игры испанская сборная полностью доминировала, поразив ворота грузинской команды еще три раза. Точными ударами отметились Фабиан Руис, Нико Уильямс и Дани Ольмо.
  • Дружина де ла Фуэнте одержала 4 победы в 4 встречах. Испанцы довольно легко выиграли свою группу. В 1-м туре Испания разгромно обыграла Хорватию (3:0), во втором поединке испанцы оказались сильнее Италии (1:0). А в 3-м туре национальная команда Испании переиграла Албанию (1:0).
  • Следующим соперником испанцев станет сборная Германии.

Еще по теме:
Победитель ЧМ-2026 завершил международную карьеру в 31 год
Экс-полузащитник «Ливерпуля» и «Милана» закончил карьеру в 32 года 1
Сафонов вошел в топ-10 лучших вратарей мира по версии ESPN 6
Источник: Marca
Чемпионат Европы Испания Грузия
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
алдан2014
1719797242
Немцам капут.
Ответить
Главные новости
Уход игроков из «Спартака» и «Зенита», наказания за выходки игроков «Динамо» и другие новости
00:47
1
Раскрыт человек, продвигавший трансфер Головина в «Зенит»
00:31
1
Турнирная таблица Лиги чемпионов после 1-го тура
00:21
1
10 самых дорогих трансферов летнего окна в РПЛ
00:10
2
Стало известно, почему Самородов не перешел в «Спартак»
00:02
2
Лига чемпионов. «МЮ» разгромил «Сабах» (4:0), «Бавария» – «Буде-Глимт» Хайкина (5:0)
Вчера, 23:59
У «Спартака» сорвался трансфер из «Ахмата»
Вчера, 23:46
3
Фото«Рубин» арендовал игрока, зимой отказавшего «Спартаку»
Вчера, 22:58
1
Московский клуб РПЛ заявил Зиньковского
Вчера, 22:46
3
Агент Олейникова Тунян подробно объяснил, почему игрок сбежал из «Рубина» в ЦСКА
Вчера, 22:05
5
Все новости
Все новости
В РФС ответили, готовы ли подать заявку на проведение Евро-2036 в России
1 июля
3
ФотоПедри сменил имидж по случаю победы сборной Испании на Евро-2024
2024.07.30 10:06
3
Сухина считает, что Карасев мог бы работать на финале Евро-2024
2024.07.25 11:00
5
УЕФА оштрафовал 7 федераций за поведение фанатов на Евро-2024
2024.07.25 08:55
ВидеоРПЛ высмеяла зрелищность Евро-2024
2024.07.21 11:34
13
Сборная Англии ищет нового тренера по объявлению
2024.07.19 19:45
8
Игроки сборной Англии были удивлены поведением Беллингема на Евро-2024
2024.07.19 16:44
3
ФотоКукурелья покрасил волосы
2024.07.19 12:14
13
ФотоРейтинг сборных ФИФА после Евро и Кубка Америки
2024.07.18 12:20
4
Чеферин может остаться президентом УЕФА, несмотря на предыдущее заявление о невыдвижении в 2027 году
2024.07.18 11:45
3
Губерниев высказался о неудаче Кейна и победе Испании на Евро
2024.07.18 11:34
Мостовой: «Даже Федун в «Спартаке» выиграл больше Кейна»
2024.07.18 10:37
6
Мостовой сравнил себя с Нострадамусом и Кашпировским
2024.07.18 08:05
7
ВидеоДва игрока сборной Испании получили помидоры в честь победы на Евро-2024
2024.07.17 22:51
Ребров назвал вратаря, который стал для него открытием на Евро-2024
2024.07.17 21:34
Губерниев прокомментировал перепалку Шнякина и Долецкой
2024.07.17 20:35
13
Аленичев назвал лучшего футболиста Евро-2024 – это не Родри
2024.07.17 19:40
2
Нагучев высказался о перепалке Шнякина и Долецкой
2024.07.17 16:53
7
Спецпроект🏆 Евро-2024 оставил много воспоминаний, а сможете назвать прошлые турниры по главным событиям?
2024.07.17 13:51
Журавель вмешался в перепалку Шнякина и Долецкой
2024.07.17 13:23
9
Шнякин подробно высказался о претензиях Долецкой
2024.07.17 11:54
14
Реакция Генича на призыв Долецкой уволить его с «Матч ТВ»
2024.07.17 00:43
28
Журналистка Долецкая подробно расписала, за что нужно уволить Генича и Шнякина с «Матч ТВ»
2024.07.16 22:05
26
Черчесов назвал лучшего игрока Евро-2024
2024.07.16 20:40
2
Черчесов прокомментировал победу Испании на Евро-2024
2024.07.16 19:25
Определен лучший гол Евро-2024
2024.07.16 18:42
Шнякин ответил журналистке Долецкой, призвавшей уволить его и Генича с «Матч ТВ»
2024.07.16 16:10
17
Символическая сборная Евро-2024 по версии УЕФА
2024.07.16 15:57
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+