Семшов: «Англия «отскочила» в матче со Словакией»

Экс-игрок сборной России Игорь Семшов поделился мыслями по поводу победы Англии в поединке 1/8 финала Евро-2024 против Словакии (2:1).

«Беллингем доказал, что является одним из лучших игроков мира. Мне кажется, что сборная Англии с помощью Беллингема сможет побороться за что‐то на этом чемпионате Европы. Англия отскочила, сравняли в компенсированное время, хотя у них был не самый сильный соперник. По игре также не видно, за счет чего англичане прибавляют», – заявил Семшов.