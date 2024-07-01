Семшов: «Англия «отскочила» в матче со Словакией»

Экс-игрок сборной России Игорь Семшов поделился мыслями по поводу победы Англии в поединке 1/8 финала Евро-2024 против Словакии (2:1).
«Беллингем доказал, что является одним из лучших игроков мира. Мне кажется, что сборная Англии с помощью Беллингема сможет побороться за что‐то на этом чемпионате Европы. Англия отскочила, сравняли в компенсированное время, хотя у них был не самый сильный соперник. По игре также не видно, за счет чего англичане прибавляют», – заявил Семшов.
- Англия сумела пройти в 1/4 финала континентального первенства в Германии, обыграв Словакию (2:1). Командам пришлось определять победителя в овертайме. По итогам 90 минут игры счет был 1:1.
- Примечательно, что дружина Гарета Саутгейта спаслась в самой концовке. Красивым голом отметился хавбек англичан Джуд Беллингем. Победу же в матче принес Гарри Кейн, играющий на позиции центрфорварда.
- Примечательно, что Англия выходит в четвертьфинал Евро 2 раз подряд. На предыдущем турнире англичане дошли до финала, где проиграли Италии (1:1, 2-3 пен.).
- Следующим соперником Англии станет Швейцария Мурата Якина.
Источник: «Матч ТВ»