Генич отреагировал на победу сборной Испании над Грузией

Комментатор Константин Генич высказался по поводу победы Испании в матче 1/8 финала Евро-2024 против Грузии (4:1).
«Испания прекрасна! Лучше всех играют», – заявил Генич.
- Испания прекрасно выступает на Евро-2024. Испанцы одержали 4 победы в 4 играх. Три раза испанская дружина выиграла на групповом этапе.
- В поединке 1/8 финала континентального первенства испанская команда не оставила шансов Грузии, отправив в их ворота 4 мяча.
- Теперь команде Луиса де ла Фуэнте предстоит сразиться с Германией в рамках четвертьфинала турнира. Ранее немцы переиграли Данию (2:0).
Источник: Telegram-канал Константина Генича