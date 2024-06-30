В «Зените» прокомментировали информацию о трансфере Илича за 25 миллионов

Председатель совета директоров «Зенита» Елена Илюхина отреагировала на информацию о переходе Ивана Илича.
Сегодня стало известно, что петербургский клуб согласовал трансфер игрока сборной Сербии за 25 миллионов евро.
– Сегодня появились сообщения о якобы новом крупном трансфере «Зенита». Клуб обо всем уже договорился и трансфер решенное дело?
– Следует большее и пристальное внимание обращать – кто и что пишет в некоторых информационных изданиях.
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Источник: «Матч ТВ»