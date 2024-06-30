Стали известны стартовые составы на матч 1/8 финала чемпионата Европы в котором сыграют сборные Испании и Грузии. Игра состоится 30 июня, начало встречи запланировано на 22:00 по мск.
Стартовые составы на матч:
Испания: Симон, Карвахаль, Ле Норман, Ляпорт, Кукурелья, Руис, Эрнандес, Педри, Мората, Уильям, Ямаль.
Главный тренер: Луис де ла Фуэнте
Грузия: Мамардашвили, Какабадзе, Двали, Кашия, Лочошвили, Гвелесиани, Кочорашвили, Чакветадзе, Китеишвили, Кварацхелия, Микаутадзе.
Главный тренер: Вилли Саньоль
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Источник: «Бомбардир»