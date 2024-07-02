Хвича сделал заявление о вылете сборной Грузии с Евро-2024

Хвича Кварацхелия впервые прокомментировал вылет Грузии с дебютного чемпионата Европы.

Грузины ранее ни разу не играли на крупном турнире сборных.

На Евро-2024 им удалось выйти в плей-офф.

В 1/8 финала Грузия была разгромлена Испанией – 1:4.

«Мы с гордостью и высоко поднятой головой покидаем чемпионат Европы! С огромным количеством удивительных эмоций и воспоминаний.

Мы подарили много радости и гордости нашим людям и стране, и это делает меня самым счастливым, когда я видел радостных грузин на трибунах, перед телевизорами, на улицах.

Хочу поблагодарить всех, мы продолжаем трудиться, развиваться и вернемся сильнее», – написал Хвича в соцсетях.