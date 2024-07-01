Тренер Испании сказал, к чему призывал команду, когда она проигрывала Грузии

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте высказался о матче с Грузией (4:1) в 1/8 финала чемпионата Европы-2024.

«Я хотел, чтобы команда выбирала нужный для атаки момент и искала фрагменты для спокойной игры. Видел, как нарастает беспокойство из-за того, что не могли забить. Это могло породить негативные мысли, и я хотел, чтобы игроки выбросили их из головы. Посыл в перерыве был в том же, к чему я призывал и по ходу первого тайма: спокойствие, никакой тревожности и стрессовых решений», – сказал де ла Фуэнте.