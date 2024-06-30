Стали известны стартовые составы на матч 1/8 финала чемпионата Европы в котором сыграют сборные Англии и Словакии. Игра состоится 30 июня, начало встречи запланировано на 19:00 по мск.
Стартовые составы на матч:
Англия: Пикфорд, Уокер, Стоунс, Гэи, Триппьер, Райс, Сака, Беллингем, Фоден, Майну, Кейн.
Главный тренер: Гарет Саутгейт
Словакия: Дубравка, Пекарик, Вавро, Шкриньяр, Ганцко, Дуда, Куцка, Лоботка, Гараслин, Стрелец, Шранц.
Главный тренер: Франческо Кальцона
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Источник: «Бомбардир»