Стали известны стартовые составы на матч 1/8 финала чемпионата Европы в котором сыграют сборные Англии и Словакии. Игра состоится 30 июня, начало встречи запланировано на 19:00 по мск.

Стартовые составы на матч:

Англия: Пикфорд, Уокер, Стоунс, Гэи, Триппьер, Райс, Сака, Беллингем, Фоден, Майну, Кейн.

Главный тренер: Гарет Саутгейт

Словакия: Дубравка, Пекарик, Вавро, Шкриньяр, Ганцко, Дуда, Куцка, Лоботка, Гараслин, Стрелец, Шранц.

Главный тренер: Франческо Кальцона

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