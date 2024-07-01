Линекер оценил игру сборной Англии против Словакии на Евро-2024

Гари Линекер недоволен тем, как играет сборная Англии на чемпионате Европы.

Команда Гарета Саутгейта уже дошла до 1/4 финала Евро-2024.

Накануне англичане едва не вылетели от Словакии.

Англия проигрывала до 90+5-й минуты, но в итоге победила 2:1 в доп таймах.

«Не могу припомнить ни одного матча, в котором Англия играла бы так плохо, как в этой встрече, за исключением концовки. У них два удара в створ ворот за матч, и один из них был нанесен головой. Но на этом все.

Они не были сплоченными. Они были разрозненными. Они снова были несбалансированными, как и много раз на этом турнире. Они играли глубоко, они были разобщены, расстояние от защитников до нападающих было слишком большим, они не играли плотно.

Возникло ощущение, что они впервые увидели друг друга, вышли на поле и попробовали поиграть в футбол. Они выглядели как заблудшие души.

Я не думаю, что они действительно знают, что должны делать, в чем заключается их работа, как должна играть команда», – сказал Линекер.