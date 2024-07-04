Аршавин назвал лучший гол 1/8 финала Евро-2024

Андрей Аршавин охарактеризовал гол Джуда Беллингема в ворота Словакии.

Он считает, что полузащитник сборной Англии забил лучший мяч 1/8 финала Евро-2024.

«Гол Беллингема лучший в 1/8 финала Евро‑2024 и по важности, и по таймингу. Этот гол теперь на полвека будет в истории Англии.

Особенно, если они первое место займут. Я уверен, что этот гол будет на всех заставках многое количество лет – 100%», – сказал Аршавин.