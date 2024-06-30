Смолов прокомментировал первый гол за «Краснодар» после возвращения в клуб

Российский форвард Федор Смолов отреагировал на свой гол в контрольном поединке против махачкалинского «Динамо» (2:0).
«Эмоции от игры положительные из-за того, что удалось добиться победы и порадовать результатом болельщиков. С точки зрения игры есть много над чем работать и улучшать. По поводу гола – давно на тренировках так бью. В игре сложилась ситуация, когда можно было попробовать так ударит», – заявил Смолов.
- «Краснодар» Мурада Мусаева уверенно переиграл «Динамо» из Махачкалы. Точными ударами в поединке отметились Никита Кривцом и Федор Смолов.
- Этим летом Смолов вернулся в «Краснодар». Всего в майке кубанского коллектива Федор провел 101 матч. За этот период он сумел отметиться 64 голами и 20 ассистами.
- В завершившемся сезоне российский страйкер защищал цвета «Динамо». В 34 играх Федор оформил 6+5 по системе «гол плюс пас».
- На счету Смолова 16 мячей в 45 поединках в майке сборной России.
Источник: Официальный Telegram-канала «Краснодара»