Смолов прокомментировал первый гол за «Краснодар» после возвращения в клуб

Российский форвард Федор Смолов отреагировал на свой гол в контрольном поединке против махачкалинского «Динамо» (2:0).

«Эмоции от игры положительные из-за того, что удалось добиться победы и порадовать результатом болельщиков. С точки зрения игры есть много над чем работать и улучшать. По поводу гола – давно на тренировках так бью. В игре сложилась ситуация, когда можно было попробовать так ударит», – заявил Смолов.