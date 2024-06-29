Казахский журналист – о конфликте с Черчесовым: «Ранее ему позволяли себя так вести, но в Казахстане такое недопустимо»

Казахстанский журналист и блогер Нурсултан Курман высказался о конфликте с главным тренером сборной Казахстана Станиславом Черчесовым на пресс-конференции.

Черчесову не понравилось, что ему задали вопрос на казахском языке.

«Я был очень удивлен. Потому что когда вышла новость о назначении Станислава Саламовича, я был одним из тех, кто поддержал это. Думал, это хорошее решение, и россиянин поможет сборной Казахстана.

И вот состоялась первая пресс-конференция. Модератор, как обычно, поприветствовал всех на казахском языке, затем слово предоставили президенту Казахстанской федерации футбола Адилету Барменкулову, который тоже общался на родном языке.

Затем нас попросили задавать вопросы – было много как казахоязычных, так и русскоязычных журналистов. Все спрашивали Черчесова так, как им было удобно – звучали вопросы на двух языках. Саламович где-то шутил, а в каких-то моментах он делал это неудачно, и ему это не понравилось.

Я решил задать свой вопрос на казахском языке – всегда это делал на пресс-конференциях нашей национальной команды. До Черчесова был Магомед Мусаевич Адиев, который хорошо на это реагировал: ему спокойно переводили, он на все отвечал.

Я задал Станиславу Саламовичу первые два вопроса, попросил их перевести, он спокойно на них ответил.

На третьем вопросе он меня останавливает: «Кто ты и откуда?» «Из Казахстана», – отвечаю ему я. «Хорошо, если я буду отвечать на осетинском?» – вопрос Черчесова. «Да пожалуйста, а потом мы сами переведем...».

Затем россиянин начал говорить, что ничего не понимает и потребовал вопросы только на русском языке. Такого у нас никогда не было! Даже Магомед Мусаевич [Адиев] и все тренеры до него слушали вопросы на казахском – для перевода всегда есть модератор.

Что касается Черчесова, то он же отвечал на удобном ему русском языке. Я же не просил мне отвечать на казахском, не так ли? Я даже перевода его слов не просил! Пускай отвечает так, как ему удобно.

Не понял, почему он решил, чтобы в Казахстане задавали вопросы на удобном ему языке. Наш государственный язык – казахский, и традиционно мы задаем вопросы на этом языке. Но случай с Саламовичем – впервые.

Да, можно это трактовать как неудачную шутку, но это вообще не имеет никакого отношения к юмору. Для нас, казахов, это не последнее слово – мы знаем, как правильно шутить.

Черчесов тоже пробовал разные шутки, но выглядело это неудачно. Если честно, то у него вообще это не получилось. Для пресс-конференции Станислав Саламович выбрал неправильный подход.

После пресс-конференции пожелал ему удачи, но сказал, что у нас так не принято: «Слушайте вопрос, ждите перевода и отвечайте на своем языке».

Черчесов зашел в лифт и уехал. Я же, со своей стороны, попросил федерацию футбола донести россиянину, что Казахстан – суверенное государство со своими традициями и языком. Надо быть толерантным к этому.

А если завтра сборная Казахстана будет играть с иностранной сборной, то Черчесов тоже попросит задавать на русском? Его ждут разные игры, где будут представители разных СМИ.

Видимо, на других должностях Черчесову позволяли себя так вести, но в Казахстане такое недопустимо», – сообщил Курман.

Черчесов возглавил сборную Казахстана в начале июня.

В 2019-м он говорил, что понимает по-казахски.

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