Тренер Парагвая возмутился поведением Винисиуса в матче Кубка Америки

Даниэль Гарнеро, главный тренер сборной Парагвая, прокомментировал поведение форварда сборной Бразилии Винисиуса в матче Кубка Америки (1:4).
- Винисиус по ходу матча поучаствовал в нескольких стычках.
- На 83-й минуте бразилец получил предупреждение.
«У Винисиуса такой стиль, соперникам с ним смириться непросто. Контроль должен быть за арбитром. Он должен устанавливать границы.
Винисиус же играет так, как хочет», – сказал Гарнеро.
- Бразилец – самый дорогой игрок в мире (180 миллионов евро).
Источник: Marca