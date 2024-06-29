Тренер Парагвая возмутился поведением Винисиуса в матче Кубка Америки

Даниэль Гарнеро, главный тренер сборной Парагвая, прокомментировал поведение форварда сборной Бразилии Винисиуса в матче Кубка Америки (1:4).

Винисиус по ходу матча поучаствовал в нескольких стычках.

На 83-й минуте бразилец получил предупреждение.

«У Винисиуса такой стиль, соперникам с ним смириться непросто. Контроль должен быть за арбитром. Он должен устанавливать границы.

Винисиус же играет так, как хочет», – сказал Гарнеро.