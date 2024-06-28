Казахстанские журналисты спросили Черчесова про запретные слова

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов высказался о своих знаменитых запретах употреблять отдельные формулировки.

– Во время вашей работы в сборной России журналисты составили список слов, которые вы попросили не употреблять на пресс-конференциях. К примеру, «товарищеский матч» заменить на «контрольный», к чему готовиться нам?

– Я воспитанный человек. Это было в России, а тут нужно вести себя культурно. Вам все разрешено. Ну а если шутки в сторону, говоря о проблемах, проблема – это уже конец.

Когда говорят «если» – это неуверенность или сомнение. Какие-то такие вещи, которые я не люблю, когда футболисты употребляют.

Что касается запретов и глупых вопросов, на глупые вопросы есть только глупые ответы. Но вы здесь, чтобы задавать вопросы, доставать из нас ответы. Никаких проблем нет.