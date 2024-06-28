Сычев назвал самое эмоциональное событие группового этапа Евро-2024

Бывший форвард сборной России Дмитрий Сычев поделился впечатлениями от группового этапа Евро-2024.

– Самая главная эмоция группового этапа Евро – это, конечно, матч Грузии против Португалии (2:0). Он как будто был создан для того, чтобы перечеркнуть всю ту скучнейшую историю, которая происходила в остальных играх. Ну, почти скучнейшую. Потому что на уровне Евро, где играют сильнейшие сборные, наверное, некорректно так говорить. Но мы – болельщики избалованные, каждый раз ждем серию голов, финтов, опасных моментов.

Но, как говорится, наши ожидания – наши проблемы. А вот венцом группового этапа стала ярчайшая победа Грузии над португальцами и вселенское счастье грузинского народа. Причем, победа абсолютно заслуженная.

– Но грузины в 1/8 сыграют с Испанией. На этом сказочке, к сожалению, конец?

– Я думаю, эмоций, которые они уже получили, им с лихвой хватит не на один месяц. Эта сборная настолько глубоко вписала себя в историю! И на этом успехе можно много позитивного построить в плане футбола, в плане его развития. Именно на этом фундаменте, который сейчас заложила сборная Грузии. Это большое дело. Когда схлынут нынешние эмоции, они осознают, насколько огромна эта движущая сила для всей страны.