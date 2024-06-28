10 лучших вратарей мира по версии FourFourTwo

Издание FourFourTwo составило рейтинг лучших вратарей мира на текущий момент. Десятка выглядит так.

1. Алисон («Ливерпуль» и сборная Бразилии);

2. Эдерсон («Манчестер Сити» и сборная Бразилии);

3. Марк-Андре тер Стеген («Барселона» и сборная Германии);

4. Майк Меньян («Милан» и сборная Франции);

5. Мануэль Нойер («Бавария» и сборная Германии);

6. Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ» и сборная Италии);

7. Ян Облак («Атлетико» Мадрид и сборная Словении);

8. Эмилиано Мартинес («Астон Вилла» и сборная Аргентины);

9. Ян Зоммер («Интер» и сборная Швейцарии);

10. Георгий Мамардашвили («Валенсия» и сборная Грузии).