10 лучших вратарей мира по версии FourFourTwo

Издание FourFourTwo составило рейтинг лучших вратарей мира на текущий момент. Десятка выглядит так.
1. Алисон («Ливерпуль» и сборная Бразилии);
2. Эдерсон («Манчестер Сити» и сборная Бразилии);
3. Марк-Андре тер Стеген («Барселона» и сборная Германии);
4. Майк Меньян («Милан» и сборная Франции);
5. Мануэль Нойер («Бавария» и сборная Германии);
6. Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ» и сборная Италии);
7. Ян Облак («Атлетико» Мадрид и сборная Словении);
8. Эмилиано Мартинес («Астон Вилла» и сборная Аргентины);
9. Ян Зоммер («Интер» и сборная Швейцарии);
10. Георгий Мамардашвили («Валенсия» и сборная Грузии).
Источник: FourFourTwo