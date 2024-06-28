Газзаев – о новом контракте Карпина: «Четыре года, мягко говоря, долговато»

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев высказался о новом контракте Валерия Карпина с национальной командой.

РФС сегодня объявил, что Карпин подписал новое соглашение до 2028 года.

– РФС продлил с Карпиным контракт на четыре года. Не слишком долгий срок?

– Сложно сказать. Чаще всего федерации подписывают с тренерами сборных контракт на два года. Так срок соглашения покрывает отбор на чемпионат мира или чемпионат Европы и сам турнир. Если тренер показывает хороший результат, то соглашение с ним продлевают уже после крупного форума. Четыре года – это, мягко говоря, долговато. Думаю, РФС немного погорячился, подписав контракт на долгий срок. Все-таки не надо забегать так далеко вперед. Я поддерживаю само решение оставить Карпина у руля национальной сборной, но четырехлетний срок мне кажется долгим. У нас уже был негативный опыт работы с Фабио Капелло, с которым наша федерация тоже заключила контракт на четыре года, но в итоге из этого времени Капелло проработал всего лишь год. Как видим, история нас ничему не учит.

– Может, в РФС уверены, что до 2028 года сборную не вернут не международную арену?

– Да, есть такая мысль. Но в нашей жизни нет ничего вечного – все когда-нибудь заканчивается. Мы сегодня не участвуем в чемпионатах мира и Европы, так что у Карпина есть возможность совмещать работу в клубе и сборной. Но когда ситуация с нашей изоляцией изменится, придется отказаться от идеи совмещения.