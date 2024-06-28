Радимов назвал причину, по которой Козлов перешел в «Краснодар», а не «Зенит»

Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов высказался о переходе полузащитника «Балтики» Данилы Козлова в «Краснодар». На 19-летнего россиянина также претендовал петербургский клуб, воспитанником которого Козлов является.

«Действительно хочется, чтобы он когда‑нибудь вернулся в «Зенит», но вернулся таким мастером, чтобы пришел и играл он и еще 10 футболистов.

А здесь была вероятность того, что во многих матчах ему придется оставаться на скамейке.

Поэтому он и выбрал игровое время, молодец в этом плане. Он усилит группу атаки «Краснодара», – сказал Радимов.