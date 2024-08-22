Аршавин назвал лучшего воспитанника «Зенита» за последние 15-20 лет

Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин расстроен трансфером Данилы Козлова из «Балтики» в «Краснодар».

– Как вы отреагировали на переход Козлова в «Балтику», вас задевает это?

– Ну естественно, потому что наш лучший игрок за 15−20 лет или один из лучших, там в тройку лучших входит за последние 15−20 лет нашей школы, выбирает не нас.

Проблема в том, что он не видит себя в «Зените», а видит себя в «Краснодаре».

19-летний Козлов был в «Зените» до 2023 года.

Он провел 3 матча за главную команду.

Этим летом полузащитник перешел в «Краснодар» за 1,25 млн евро.

Его статистика: 8 игр (341 минута) без голевых действий.

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