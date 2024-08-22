Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Аршавин назвал лучшего воспитанника «Зенита» за последние 15-20 лет

Аршавин назвал лучшего воспитанника «Зенита» за последние 15-20 лет

22 августа 2024, 00:45
15

Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин расстроен трансфером Данилы Козлова из «Балтики» в «Краснодар».

– Как вы отреагировали на переход Козлова в «Балтику», вас задевает это?

– Ну естественно, потому что наш лучший игрок за 15−20 лет или один из лучших, там в тройку лучших входит за последние 15−20 лет нашей школы, выбирает не нас.

Проблема в том, что он не видит себя в «Зените», а видит себя в «Краснодаре».

  • 19-летний Козлов был в «Зените» до 2023 года.
  • Он провел 3 матча за главную команду.
  • Этим летом полузащитник перешел в «Краснодар» за 1,25 млн евро.
  • Его статистика: 8 игр (341 минута) без голевых действий.

Отличите правду от лжи и заберите специальный бонус!

Источник: «Это футбол, брат!»
Россия. Премьер-лига Зенит Аршавин Андрей Козлов Данила
Комментарии (15)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
odessakmv
1724293569
потому что тренирует тренеришка
Ответить
полиграф-шариков-yandex
1724297705
педро
Ответить
Skull_Boy
1724301257
Вот это воспитанник провел целых 3 матча из которых 16 минут и нет у вас воспитанников чипсоед и не будет никогда, если для вас кривоногий второсортный лавочник латинос дороже нашего, которого умудрились купить за 10 млн сидевшего в запасе даже в молодежке
Ответить
Скай
1724303452
играть и развиваться парень хочет, а не лавку полировать и деградировать, что в Зинитончике делают с игроками.
Ответить
Garrincha58
1724309115
Всё дело в гл. тренере такого игрока и не взять в свою команду это надо быть не тренером. Нет у нас сейчас вообще хороших тренеров, всё больше физруки, а таким только подавай уже готовых игроков да и с ними игру не могут поставить, а не дай бог травму получат и что делать дальше не знают
Ответить
FCSpartakM
1724311032
Поразительно, когда зенит считает своими тех, кто уходит в другой клуб и там себя открывает для РПЛ, а потом они их перекупают обратно. У зенита вообще нет воспитанников. Мертвый Мелешин и то изредка, но выходит. А когда Кузяева выкидывают без шанса на основу, а потом его Ахмат превращает в игрока - это уже не про воспитанников история.
Ответить
Саша-Юрков.-yandex
1724383830
Андрюха не переживай козлу козлячии рога.
Ответить
Xesus
1724414960
Парень в Краснодаре играет и неплохо..
Ответить
Главные новости
Шнякин удивил выбором лучшего тренера на старте сезона РПЛ
18:19
Заболотный объяснил, почему перешел в «Спартак»
18:08
1
Генич оценил побег Олейникова из «Рубина» в ЦСКА
17:58
1
Слуцкий сформулировал проблему ЦСКА
17:37
CAS вынес решение по Писарскому
17:29
1
Бубнов определил, кто более одарен – Олейников или Глушенков
17:20
5
Определен лучший игрок 1-го тура Лиги чемпионов
16:50
2
Бубнов отреагировал на включение Сафонова в топ-10 лучших вратарей мира
16:43
Мостовой оценил решение Головина не переходить в «Спартак»
16:25
3
Геркус вынес жесткий вердикт «Локомотиву»
15:54
3
Все новости
Все новости
Зобнин назвал единственного футболиста нынешнего «Спартака», который играл бы в чемпионской команде-2016/17
18:45
Бубнов определил, кто более одарен – Олейников или Глушенков
17:20
5
Фото«Краснодар» продлил контракт с основным защитником
17:14
Не забивший ни одного гола за «Спартак» Заболотный: «Те задачи, которые мне были объявлены, я выполнил»
16:33
1
Газзаев: «Возвращение России близко, чувствую»
16:20
1
Геркус вынес жесткий вердикт «Локомотиву»
15:54
3
Заболотный высказался о работе Карседо в «Спартаке»
15:40
2
Мусаев оценил игру Сафонова за «ПСЖ»
15:33
Павлюченко призвал российских футболистов уезжать из России
15:16
18
Реакция Мостового на уход Хлусевича из «Спартака»
14:55
2
Карседо – российскому судье: «Ты хороший человек и арбитр, мы тобой очень довольны»
14:37
9
Смородская одним словом описала летнюю трансферную кампанию «Локомотива»
14:25
3
Заболотный рассказал о «внутрянке» «Спартака»: «Было много обидчивых игроков»
14:20
4
ФотоКлуб РПЛ без объявления трансфера дозаявил участника ЧМ-2026
14:10
Фото«Крылья» расстались с двумя нападающими
14:00
Фото«Балтика» подписала нападающего из Первой лиги
13:50
ФотоИгрок ЦСКА перебрался в клуб Второй лиги
13:30
Стало известно, сколько клубов сыграет от России в еврокубках при снятии бана
13:21
10
ФотоТоп-10 самых дорогих продаж в РПЛ летом
13:10
Фото«Спартак» продлил контракт с вратарем и отправил его во Вторую лигу
12:59
Переход в «Спартак» для Головина назвали понижением в классе
12:50
1
ФотоТоп-10 самых дорогих покупок в РПЛ летом
12:42
2
«Рубин» приобрел игрока «Зенита» за 30 миллионов рублей
12:28
Плата – о трансфере в «Динамо»: «Не знаю, что там придумали, у меня ничего не болит»
12:19
ФотоРПЛ выявила автора лучшего гола в июле и августе
12:03
2
Мусаев высказался о варианте с Дзюбой для «Краснодара»
11:52
2
Заболотный объяснил случайностью попадание допинга в свой организм
11:44
8
ФотоКлуб РПЛ подписал сербского игрока и воспитанника «Краснодара»
11:32
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+