Вратарь сборной Сербии подрался в баре перед матчем с Данией

Ваня Милинкович-Савич поучаствовал в драке в преддверии игры 3-го тура группового этапа Евро-2024 между сборными Сербии и Дании (0:0).

Инцидент произошел в баре Мюнхена, куда 27-летний футболист «Торино» пришел в выходной день. При этом есть две версии случившегося.

Сербские СМИ пишут, что Милинкович-Савич подрался с фанатом, который раскритиковал спортсмена за употребление алкоголя.

Владелец бара, в свою очередь, утверждает, что голкипер конфликтовал с охраной заведения, которая не хотела пускать его.