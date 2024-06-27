Бенталеб из «Лилля» перенес остановку сердца

Полузащитник «Лилля» Набиль Бенталеб может закончить профессиональную карьеру в 29 лет.

У футболиста, предположительно 18 июня, произошла остановка сердца во время тренировочного матча.

Бенталеб перенес операцию по установке кардиостимулятора-дефибриллятора для стабилизации сердечной деятельности.

История болезни хавбека «Лилля» отправлена в медицинскую комиссию Федерации футбола Франции для тщательного анализа.

Члены именно этой комиссии примут решение, сможет ли Бенталеб продолжать карьеру без риска для жизни и здоровья.