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    • Полузащитника «Лилля» Бенталеба экстренно госпитализировали

    Полузащитника «Лилля» Бенталеба экстренно госпитализировали

    Футболист «Лилля» и сборной Алжира Набиль Бенталеб был экстренно госпитализирован после того, как ему стало плохо.

    «Игроку немедленно оказали помощь и направили на госпитализацию в университетскую больницу Лилля. Команда оказывает Набилю всю необходимую поддержку. Клуб также призывает уважать личную жизнь игрока», – заявил «Лилль» на своих официальных ресурсах.

    Сообщается, что Набиль Бенталеб почувствовал себя плохо 18 июня.

    • 29-летний алжирец Набиль Бенталеб, играющий на позиции опорного хавбека, в завершившемся сезоне провел 34 поединка в майке французского коллектива во всех соревнованиях. В них футболист сумел отметиться 3 голевыми передачами.
    • Набиль также защищал цвета «Тоттенхэма», «Шальке», «Ньюкасла» и «Анже». Отметим, что в активе Бенталеба 5 голов в 43 встречах за сборную Алжира.
    • «Лилль» по итогам минувшего розыгрыша чемпионата Франции финишировал на 4-й строчке. Этот результат позволил команде квалифицироваться в Лигу чемпионов.

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    Источник: Официальный сайт «Лилля»

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