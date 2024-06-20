Полузащитника «Лилля» Бенталеба экстренно госпитализировали

Футболист «Лилля» и сборной Алжира Набиль Бенталеб был экстренно госпитализирован после того, как ему стало плохо.
«Игроку немедленно оказали помощь и направили на госпитализацию в университетскую больницу Лилля. Команда оказывает Набилю всю необходимую поддержку. Клуб также призывает уважать личную жизнь игрока», – заявил «Лилль» на своих официальных ресурсах.
Сообщается, что Набиль Бенталеб почувствовал себя плохо 18 июня.
- 29-летний алжирец Набиль Бенталеб, играющий на позиции опорного хавбека, в завершившемся сезоне провел 34 поединка в майке французского коллектива во всех соревнованиях. В них футболист сумел отметиться 3 голевыми передачами.
- Набиль также защищал цвета «Тоттенхэма», «Шальке», «Ньюкасла» и «Анже». Отметим, что в активе Бенталеба 5 голов в 43 встречах за сборную Алжира.
- «Лилль» по итогам минувшего розыгрыша чемпионата Франции финишировал на 4-й строчке. Этот результат позволил команде квалифицироваться в Лигу чемпионов.