Полузащитника «Лилля» Бенталеба экстренно госпитализировали

Футболист «Лилля» и сборной Алжира Набиль Бенталеб был экстренно госпитализирован после того, как ему стало плохо.

«Игроку немедленно оказали помощь и направили на госпитализацию в университетскую больницу Лилля. Команда оказывает Набилю всю необходимую поддержку. Клуб также призывает уважать личную жизнь игрока», – заявил «Лилль» на своих официальных ресурсах.

Сообщается, что Набиль Бенталеб почувствовал себя плохо 18 июня.